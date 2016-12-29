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Что надеть в новогоднюю ночь: советы от Юдашкина, Зайцева и Васильева
Общество

Что надеть в новогоднюю ночь: советы от Юдашкина, Зайцева и Васильева

Сегодня 10:30
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Что надеть в новогоднюю ночь: советы именитых кутюрье и историка моды

Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и Александр Васильев рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, в чем встретить Новый год, чтобы прослыть модником, и какие наряды они подготовили лично для себя.

«Женщинам, конечно, в маленьком черном платье, — уверяет Вячеслав Зайцев. — Подберите к нему соответствующие аксессуары — клипсы с перышками или боа из перьев — так мы воздадим должное году Петуха. Вы можете надеть черное платье с красными бусами или красным воротничком, красным поясом или красным платком на шее. Чулки и туфли могут быть тоже красного цвета. Если вы не склонны встречать Новый год в черном, то выберите маленькое платье другого цвета — золотистого, белого, изумрудного цвета. Фактура может быть самая разнообразная — шелк, креп-сатен, жоржет или шифон».

Сам модельер планирует отметить праздник по традиции в своей усадьбе с родными и близкими.

Вячеслав Зайцев

«На мне будет белая сорочка, черные брюки, на ногах — лаковые ботинки, — говорит Вячеслав Михайлович. — Поскольку грядет год Петуха, то я надену красный сюртук. Я люблю красный цвет — это очень мощный энергетический цвет. Как обычно, я надену аксессуары — это может быть галстук-бабочка или подвеска.

А вот Валентин Юдашкин со своим праздничным костюмом еще не определился, зато точно знает, как в первую же ночь «подружиться» с покровителем Нового года:

«Наступает год огненного Петуха — яркого и колоритного, поэтому в новогоднюю ночь стоит отдать предпочтение насыщенным, глубоким, сочным оттенкам, которые «придутся по вкусу» петуху — винному, зеленому, изумрудному, золотому, черному и, конечно же, красному, — советует Валентин Абрамович. — В нарядах так же приветствуется блеск, поэтому вы смело можете выбирать ансамбли, декорированные пайетками, стразами, камнями, бисером и стеклярусом. Из тканей можно отдать предпочтение шелку, шифону, металлизированным тканям, тканям с набивным рисунком.

Что надеть в новогоднюю ночь: советы именитых кутюрье и историка моды

Историк моды Александр Васильев советует подобрать наряд под стать месту, где будет проходить праздник, и продумать, на какой части костюма сделать акцент.

Александр Васильев советует подобрать наряд под стать месту, где будет проходить праздник

«Прежде чем выбрать платье для новогодней ночи, неплохо было бы определиться, в каком интерьере вы будете встречать Новый год, ведь дом дому — рознь. Кого-то ждет заснеженная избушка где-нибудь в Подмосковье, а кого-то — солнечная терраса с пальмами вместо елок. Если вы встречаете Новый год под пальмой, то лучше это делать в мини, а если в заснеженной избушке, то необходим красивый вязаный свитер, — рассуждает Александр Александрович. — Если мы рассматриваем вариант среднестатистической квартиры, подумайте о том, какая часть вашего наряда будет видна гостям. Если вы планируете провести праздник за столом, большее внимание следует уделить тому, как выглядит декольте, плечи, шея. Если же вы планируете танцевать, ваше платье не должно быть слишком узким, чтобы не сковывать движения. Подумайте о бархате, который в этом сезоне — абсолютнейший хит. В бархатном платье-халате вы будете выглядеть статусно и торжественно.

Васильев собирается встретить Новый год в Париже в компании своих тридцати учениц.

«Я для них должен быть олицетворением праздника, — утверждает историк моды. —  Поэтому надену пиджак черного цвета, расшитый крупными серебряными звездами и месяцами, бархатные лоферы с кисточками, а из украшений выберу одну брошь из моей первой ювелирной коллекции «Вечные ценности».

комментарии
Татьяна Косолапова
#александр васильев #вячеслав зайцев #валентин юдашкин
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