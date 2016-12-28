Правительство РФ увеличит поддержку регионам на 1,6 трлн рублей

Москва, 28 декабря. Правительство увеличит поддержку регионов в будущем году на 9%, что составит 1,6 трлн рублей. Данные дотационные средства помогут сократить дефицит бюджета регионов почти в два раза к 2019 году.

Региональные власти с 2017 года берут на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала и сокращению неэффективных расходов бюджета. Дотации из федерального бюджета помогут сократить дефицит бюджета в два раза. При невыполнении обязательств правительство предусмотрело ответственность, как для региональных бюджетов, так и для региональных глав, пишет газета «Известия».