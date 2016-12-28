Закрылки разбившегося Ту-154 подняли со дна Черного моря

Сочи, 28 декабря. Закрылки потерпевшего крушение самолета Ту-154 подняты со дна Черного моря на палубу корабля. В ближайшее время их доставят на берег.

«Ранее было обнаружено два закрылка самолета, сейчас их будут поднимать на палубу», — цитирует Life.ru представителя экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Сочи будут доставлены фрагменты военного самолета Ту-154 для их выкладки. По словам источника в силовых структурах, на земле будет очерчен круг самолета в натуральную величину.

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