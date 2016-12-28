Решение суда России о госперевороте на Украине признают 12 стран

Москва, 28 декабря. Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом после вступления в силу автоматические признают 12 стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на экс-главу Министерства юстиции Украины Елену Лукаш.

Она пояснила, что решением Дорогомиловского суда Москвы признан факт государственного переворота на Украине, поэтому данный факт будет иметь юридические последствия.

«Вы можете как угодно оценивать само решение, но в соответствии с конвенцией 1993 года, решение после его вступления в силу признается без препятствий и ограничений двенадцатью странами-участницами конвенции», – написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что ранее Драгомиловский суд Москвы вынес решение по иску бывшего депутата «Партии регионов» Владимира Олейника и признал события 2014 года в Украине государственным переворотом.