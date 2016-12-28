Турция против США: почему Эрдоган обвинил Запад в поставках оружия ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Российской Федерации) со стороны международной коалиции во главе с США, включая фото- и видеоматериалы. Об этом сообщило агентство Reuters. Одновременно с таким громким заявлением президента Турции российские саперы обнаружили в Восточном Алеппо боеприпасы производства Германии, США и Болгарии.

Где расположен патронный завод ИГ?

Российские военные, действующие совместно с сирийскими силами правопорядка, обнаружили боеприпасы производства США, Германии и Болгарии в ходе разминирования кварталов недавно освобожденного восточного Алеппо. Об этом сообщил командир группы разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Иван Громов. По его словам, обнаруженные боеприпасы отнюдь не ограничивались патронами к стрелковому оружию — в выявленных арсеналах были представлены боеприпасы для крупнокалиберного стрелкового оружия и даже реактивные снаряды для установок залпового огня типа «Град».

Кроме того, по сообщению Громова, в одной из штаб-квартир капитулировавших боевиков российские саперы нашли минометные снаряды калибра 122 мм, снаряды для реактивных систем залпового огня, ручные гранаты, гранатометы, снаряды для гаубиц. По словам военных, таких запасов хватило бы на снабжение целого батальона в ходе интенсивной общевойсковой операции.

Данная находка, в общем-то, выявила очевидный, но редко проговариваемый вслух факт: ни «зеленые» боевики конгломерата различных террористических групп и организаций из провинций Идлиб, Хомс или Хама, ни «черные» бойцы ИГ из восточной Сирии и северного Ирака не смогли бы воевать сколь-либо продолжительное время без помощи извне, исключительно на мифических «трофеях», захваченных ими в ходя боев. Сегодняшняя война немыслима без слаженной и напряженной работы тыла, в котором происходит производство сотен тысяч патронов для стрелкового оружия, десятков тысяч мин и гранат, тысяч снарядов для гаубиц или РСЗО.

Ни анклавы в западной Сирии, которые контролируются «зелеными», ни «черная» территория ИГ не имеют такого тыла или же военной промышленности — фактическое снабжение боеприпасами и оружием этих группировок осуществлялось на постоянной основе внешними игроками, каждый из которых имел свои интересы в сирийском конфликте и использовал «Исламское государство» и «зеленых» террористов в своих личных целях.

Ну а сегодня, на фоне пробуксовки действий западной коалиции, возглавляемой США и сформированной во многом под идеи уходящей администрации, все неприглядные схемы сотрудничества между иностранными государствами и сирийскими боевиками просто выходят наружу. Это происходит естественным образом в рамках разборок между внешними центрами силы, участвующими в конфликте.

Личная турецкая война в Сирии

«Нас обвиняют в помощи ИГ. Но в настоящий момент они (западные страны) сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, «Силы народной самообороны» (YPG) и «Демократический союз» (PYD). Это абсолютно ясно. Мы получили тому доказательства, есть фото и видео», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

В этом заявлении Эрдогана есть двойной подтекст. С одной стороны, основная боль Турции — это отнюдь не ИГ, но курдские де-факто независимые анклавы, которые уже сформировались на севере Сирии. Они напрямую угрожают стабильности на турецкой территории — достаточно вспомнить, насколько серьезные вооруженные столкновения между турецкой армией и курдами происходили в турецком Диярбакыре в этом году. Именно в силу продолжающегося «экспорта курдской независимости» с территорий Ирака и Сирии, Турция открыто вмешалась во внутрисирийский конфликт. Именно потому она начала в этом году операцию «Евфратский щит», призванную не дать соединиться курдским анклавам Рожавы и Африна в единую территорию, с которой можно было бы производить любые операции по дестабилизации уже турецкого Курдистана.

С другой стороны, поддержка курдов со стороны США и других западных стран отнюдь не является ни для кого секретом. Это даже не вызывает никакого осуждения со стороны общественного мнения. В западной прессе за курдами уже прочно закреплен образ «угнетенного народа», всякая помощь которому, включая и поставки любого оружия — совершенное благо. Поэтому, заявление Эрдогана апеллирует к тому, что западная помощь идет практически всем террористическим организациям, включая и весьма одиозное и негативно воспринимаемое на Западе «Исламское государство».

Поэтому, обвиняя Запад в поставках оружия «Демократическому союзу» и курдским отрядам самообороны, Эрдоган политически обязан упомянуть и ИГ — в противном случае он рискует получить дежурный ответ: «Ну и что? Да, мы помогаем курдам Сирии и Ирака, вы-то тут при чем?». А вот в случае ИГ данный сюжет приобретает иную окраску, так как именно по поводу противостояния «Исламскому государству» наблюдается 100-процентное единодушие со стороны всех: и законного сирийского правительства, и Ирака, и Турции, и России, и США, и вообще всех стран мира. И в этом случае, конечно же, поставки оружия ИГ выглядят достаточно мерзко и грязно, а личные претензии Турции к курдам и их покровителям приобретают совсем иную окраску.

Мосульская мясорубка и новый план сирийского урегулирования

Весьма вероятные и возможные поставки оружия ИГ со стороны стран Запада нарушают все нормы взаимодействия с ближневосточными союзниками США, у которых, что называется, «дом горит». И в такой ситуации «тушение пожара бочкой бензина», а именно, возможные поставки оружия ИГ западными странами выглядят открытым предательством и безумием.

В последнюю неделю иракская армия при поддержке западной коалиции вновь начала штурм Мосула. Ей удалось войти в городской квартал Вахда, впервые серьезно вклинившись в городскую застройку Мосула. Штурм квартала Вахда в Мосуле ведет элитное подразделение иракской армии — 9-я бронетанковая дивизия, которая имеет на вооружении новейшее американское оружие и технику. Для целей городских боев в Мосуле она еще и была усилена силами специального назначения. Однако начальные успехи наступления в городской застройке Мосула, которые произошли после введения в бой элиты вооруженных сил Ирака, уже практически нивелированы — сегодня 9-я бронетанковая дивизия уже лишь держит оборону в Вахде, отбиваясь от ураганных и беспрерывных атак «черных» боевиков ИГ.

По словам полковника американской армии Дэвида Витти, который выполняет функции советника от коалиции, ситуация уже критическая: «Я слышал о потерях на уровне 20-35% от личного состава. Это очень много для элитного подразделения, и я не знаю, как долго они смогут продолжать штурм». Еще более неприятно для штурмующих Мосул войск то обстоятельство, что сегодня в мясорубку городских боев брошено почти вся боеспособная армия Ирака. Поддержку с воздуха уже практически нереально нарастить — крошечный мосульский квартал сегодня держат под прицелом около 50 самолетов и вертолетов сил американской коалиции, но даже этого недостаточно не то, что для развития штурма, но даже и для стабилизации обстановки.

Концепция «быстрого взятия» Мосула, которое хотели сначала приурочить к ноябрьским президентским выборам в США, а теперь, уже по инерции, ведут все в том же направлении — уже потерпела крах. Те же проблемы преследуют и распиаренный «поход на Ракку» — за прошедший год от первых упоминаний курдского наступления на «столицу ИГ» курды смогли продвинуться к Ракке лишь на несколько десятков километров, заняв десяток малозначительных деревень по пути к ней.

В такой ситуации невнятных действий западной коалиции и курдов позиция Турции и России выглядит гораздо убедительнее. 28 декабря, согласно информации Анатолийского агентства новостей, Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в западной Сирии, который предполагает прекращение боевых действий в полночь 29 декабря. Этот план распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции и где Турция и Россия могут выступать гарантами перемирия. План прекращения боевых действий будет предоставлен сторонам конфликта и если соглашение о перемирии будет реализовано, то в Астане, опять-таки при поддержке России и Турции, начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта. Москва и Анкара в этом случае совместно выступят в качестве гарантов сирийского урегулирования.

Судя по всему, это говорит о том, что позиция России и Турции в сирийском конфликте, как и их реальные успехи в деле контроля обстановки, гораздо продуктивнее топтания западной коалиции возле Мосула и Ракки и практики «тушения войны поставками оружия всем желающим».