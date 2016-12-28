Росгвардия будет писать «письма счастья» хозяевам вскрытых машин

Москва, 28 декабря. Приказ силового ведомства обязал командиров Росгвардии связываться с владельцами вскрытых автомобилей в 24 часа.

Приказ, зарегистрированный Минюстом России, предписывает командирам частей, чьим подчиненным пришлось по долгу службы проникнуть в частное авто, установить личность хозяина транспортного средства при помощи ГИБДД или самостоятельно. После этого боец должен будет на почте оформить заказное письмо с уведомлением и указать марку и номер автомобиля, данные владельца и время вскрытия транспортного средства. Право бойцов на вскрытие машин без ведома их владельцев подтверждено федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».