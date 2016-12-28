Шесть погибших при крушении Ту-154 хористов были церковными певчими

Москва, 28 декабря. Шесть хористов ансамбля имени Александрова, погибшие в крушение самолета Ту-154 над Черным морем, были церковными певчими.

Регент церковного хора Высоко-Петровской обители Алексей Любимов рассказал о 24-летнем Борисе Буряченко, который погиб в авиакатастрофе над Черным морем. Он был один из шести погибших хористов, которые были и церковными певчими.

«Он был очень мягким, открытым, добрым и бесконфликтным, — цитирует Любимова газета «Известия». — В общении с ним совершенно отсутствовали острые углы, которые хоть как-то могли поранить окружающих».

Он подчеркнул, что воцерковление Буряченко — далеко не единичный случай. По его словам, имеющие хорошую работу и успех в светских ансамблях, все равно приходят в церковь, совмещая духовную и светскую жизнь.

Ранее сообщалось, что начаты страховые выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.