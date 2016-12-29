Сатановский о победах Шойгу в Сирии, вреде курлыканья, внучках и любви к новогоднему оливье

Евгений Сатановский об успехах Сергея Шойгу в Сирии, о том, почему не стоит давать Владимиру Путину советов, о новом градостроительном плане Москвы, о внучках-погодках и о новогоднем оливье.

Собеседник ФАН — востоковед, один из самых известных российских специалистов по ближневосточной проблематике, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, который в течение минувшего года неоднократно разъяснял читателям ФАН, что происходит «на сирийском театре военных действий». Но предновогодний разговор с Сатановским получился о другом.

— Евгений Янович, давайте попробуем подвести итоги уходящего года, который, как вы знаете, заканчивается не слишком-то весело. Хочется надеяться, что все печальные новости уже закончились.

— С печальными новостями еще совершенно непонятно. Во-первых, год еще не закончился, до конца года есть еще пара дней, и за это время может быть всё, что угодно. А лично для меня, помимо всем известных трагедий, одним из самых печальных событий уходящего года стало появление нового градостроительного плана Москвы, который показывает, что руководству города абсолютно плевать на науку. Поскольку на моей Профсоюзной улице вместо сгоревшего уже не один год назад ИНИОНа, который по идее должны были восстановить, по плану должны появиться два торговых центра и большая транспортная развязка. (Речь идет о знаменитом пожаре в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН, произошедшем в конце января 2015 года — прим. ФАН).

Когда выясняется, что руководство главного города страны не интересуется ничем, что могло бы обеспечить будущее, а вместо этого пытается из всего выжимать деньги, для меня это очень печальный факт. Любую войну наша страна выигрывала. Любые экономические проблемы — вспомните, например, тяжелейшие времена послевоенной разрухи — наша страна тоже преодолевает, а вот преодолеть ошибки собственных начальников порой очень и очень сложно. Так что — у каждого своя печаль.

— А какое событие было для вас самым радостным в уходящем году?

— Самым радостным событием для меня является рождение внучки. Я не пафосный человек — для меня самое радостное событие — это маленький человечек, который родился. И вот начнется Новый год, и я надеюсь, следующая внучка родится, как раз между январем и февралем, и это будет для меня самое радостное событие следующего года.

— Давайте вернемся к теме, по которой вы в течение всего года делились экспертными оценками с нашими читателями — войне в Сирии. Как вы оцениваете наши успехи и, возможно, поражения?

— Что касается побед, о которых мы так любим говорить, то победы наши безусловны, но мы порой сами превращаем их внутри страны в такие поражения, с которыми мало что сравнится. Да, мы взяли Алеппо. Но, насколько я понимаю, грядет реорганизация Академии наук. (Речь идет о реформе РАН, к которой у многих ученых есть серьезные претензии — прим. ФАН).

Да, разумеется, на выборах в Соединенных Штатах вопреки всему победил Трамп, а Путин сегодня главная фигура в мировой политике. Да, разумеется, на Ближнем Востоке мы — игрок номер один, но в связи с последними крупными антикоррупционными делами есть серьезные претензии к нашим силовым ведомствам. Так что наши победы неразрывны с нашими же провалами. И это есть факт.

— Давайте вернемся к войне в Сирии…

— А чего к ней возвращаться? Возвращаться к ней не надо. Идет она нормально, спасибо министру Шойгу. А если что-то происходит не так, как хотелось бы, то, на мой взгляд, причина этого — ревнивые попытки других ведомств влезть в армейские дела и взять на себя не свою работу с вечными гуманитарными перемириями, бесконечными переговорами с американцами в Женеве и т.д.

В Российской империи, да и в Советском Союзе сначала армия побеждала, а потом дипломаты договаривались, иногда, правда, сводя на нет результаты военной кампании. А сейчас мы вроде уже и перестали искательно заглядывать в глаза американцам, а переформатироваться пока не можем. Так что война в Сирии у разных ведомств идет по-разному.

— Как вы думаете, как в будущем году нашей стране стоит строить отношения с США и НАТО? Что бы вы могли тут посоветовать?

— Я советую достаточно часто, как минимум министерству обороны, но обсуждать эти советы не готов. А как будут строиться эти отношения — увидим.

А вообще это не мое дело делать такие прогнозы — для этого в стране есть президент, а у президента есть его верные нукеры в чинах министров и прочие важные лица. Поэтому давайте на этот вопрос он вам и ответит. А я не являюсь президентом России. Хотя я написал когда-то книгу «Советы президенту», но главный из них — не давать ему никаких советов, они ему не нужны, да и неинтересны, и времени у него на это нет. Чего я буду в данном случае заниматься курлыканьем у него под левым локтем?

— Ну, и традиционные предновогодние вопросы: где будете встречать Новый год, и какое ваше любимое новогоднее блюдо?

— Ответы достаточно простые. Я буду дома. Скорее всего, в своей деревне. После того, как я достроил дом, стараюсь встречать Новый год в своей деревне просто потому, что там и воздух чище, и снег белее, и вообще как-то всё симпатичнее.

Мое любимое традиционное новогоднее блюдо — было, есть и, видимо, останется до конца моих дней — это салат оливье, и тут я абсолютно не оригинален. Я люблю оливье, я готов есть его много, но поскольку он для меня вреден, как для человека крайне корпулентного, то хотя бы под Новый год наемся. Да, я совершенно не оригинален. Я не готов называть различные деликатесы, потому что я к ним отношусь совершенно спокойно — все пробовал, половину терпеть не могу, а которые могу, так я без них спокойно обхожусь.

— Спасибо! И с Новым годом вас!

— И вас также!