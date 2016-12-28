Непогода надвигается на район поиска обломков Ту-154 в Черном море

Сочи, 28 декабря. Метеорологи прогнозируют, что 29 декабря в районе поисковой операции на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ в Черном море усилится ветер, погода в целом будет неблагоприятной для проведения работ.

«Согласно прогнозу Сочинского центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, ожидается усиление ветра в связи с выходом на Черноморское побережье циклона с юга», — заявил глава территориального Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Юрий Ткаченко, передает ТАСС.

Отмечается, что пик непогоды придется на 29 декабря. МЧС России выпустило экстренное предупреждение по ветру до 20 м/c.

Ту-154 Минобороны России 25 декабря потерпел крушение над Черным морем недалеко от Сочи.