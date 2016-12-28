Специалистов МАК пока не привлекали к выкладке фрагментов Ту-154

Москва, 28 декабря. Представители Межгосударственного авиационного комитета не привлекались к участию в выкладке фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщил специалист МАК.

«Пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

В воскресенье рано утром военный самолет Ту-154, вылетевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, включая журналистов, военных, артистов ансамбля имени Александрова, а также главу «Справедливой помощи» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство сделает все для выяснения причин авиакатастрофы.