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Специалистов МАК пока не привлекали к выкладке фрагментов Ту-154
Общество

Специалистов МАК пока не привлекали к выкладке фрагментов Ту-154

Сегодня 17:32
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Специалистов МАК пока не привлекали к выкладке фрагментов Ту-154

Москва, 28 декабря. Представители Межгосударственного авиационного комитета не привлекались к участию в выкладке фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщил специалист МАК.

«Пока нет»,  — ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

В воскресенье рано утром военный самолет Ту-154, вылетевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, включая журналистов, военных, артистов ансамбля имени Александрова, а также главу «Справедливой помощи» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство сделает все для выяснения причин авиакатастрофы.

 

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Ксения Тасманова
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Непогода надвигается на район поиска обломков Ту-154 в Черном море
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