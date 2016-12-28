Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154

Сочи, 28 декабря. Спасатели обнаружили еще несколько тел людей, погибших при крушении авиалайнера Ту-154, который принадлежал министерству обороны Российской Федерации. Об этом журналистам рассказала представитель поискового штаба.

Согласно предварительным данным, речь идет о трех телах и 20 фрагментах тел.

Как ранее сообщала Газета.Ru, спасатели и водолазы успешно подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154.

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