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Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154
Происшествия

Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154

Сегодня 17:30
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Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154

Сочи, 28 декабря. Спасатели обнаружили еще несколько тел людей, погибших при крушении авиалайнера Ту-154, который принадлежал министерству обороны Российской Федерации. Об этом журналистам рассказала представитель поискового штаба.

Согласно предварительным данным, речь идет о трех телах и 20 фрагментах тел.

Как ранее сообщала Газета.Ru, спасатели и водолазы успешно подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154.

Читайте по теме: Стали известны новые подробности операции по подъему обломков Ту-154

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Василий Съедин
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Непогода надвигается на район поиска обломков Ту-154 в Черном море
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