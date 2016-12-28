Немецкая полиция нашла сообщника берлинского террориста

Берлин, 28 декабря. Полиция Берлина в среду арестовала 40-летнего тунисца, который предположительно является сообщником Аниса Амри, задавившего двенадцать человек на рождественской ярмарке в немецкой столице.

Операция по задержанию произошла в округе Темпелхоф. Кем именно приходится задержанный берлинскому террористу — пока неясно. Следователи вышли на след подозреваемого после того, как нашли его имя в телефоне Амри, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Напомним, что 19 декабря грузовик на полной скорости въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек. Исполнителем теракта оказался молодой выходец из Туниса Анис Амри, который, согласно некоторым данным, связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ДАИШ). Он сумел завладеть грузовиком, убив его водителя — польского дальнобойщика. Сразу же после совершения теракта Амри скрылся, однако спустя несколько дней был убит в перестрелке с итальянской полицией.