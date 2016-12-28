Мутко после скандала с РУСАДА просит чиновников держать ухо востро с западными СМИ

Москва, 28 декабря. Вице-премьер Виталий Мутко рекомендовал спортивным чиновникам визировать интервью, которые они дают иностранным журналистам.

«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью — визировать», — отметил Мутко.

Он также добавил, что иностранные журналисты часто пытаются преподнести информацию под своим углом, искажая комментарии российских чиновников.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что журналист американской газеты The New York Times Ребекка Руиз, беседовавшая с главой РУСАДА Анной Анцелиович, исказила слова спикера в своей публикации.