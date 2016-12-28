Первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования создали в России

Москва, 28 декабря. В России собран первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, который ожидает высокий спрос российских и зарубежных авиаторов.

В холдинге «Вертолеты России» отметили, что новая машина оснащена складывающейся колонкой винта и обновленным бортовым оборудованием. Вертолет ответит требованиям береговой охраны и других силовых структур, многоцелевая машина отличается хорошей маневренностью, управляемостью и повышенной безопасностью, также Ка-226Т неприхотлив в эксплуатации.

Легкий вертолет может работать в любых метеорологических условиях, грузоподъемность машины составляет полторы тонны при дальности полета 600 километров.