Петицию о лишении Рынски гражданства РФ подписали почти 160 тысяч человек

Москва, 28 декабря. Стремительно выросло количество россиян, высказавшихся за лишение гражданства и выдворение из России скандально известной светской львицы Божены Рынски. Почти 160 тысяч человек подписали соответствующую петицию. Радостная реакция журналистки на гибель журналистов НТВ в катастрофе Ту-154 в Черном море стала поводом для создания обращения.

Так, за три дня количество подписей приблизилось к 160 тысячам. Петиция собрала 158 498 подписей по состоянию на 17.28 мск.

Ранее Рынска заявила, что готова повторить свои слова о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в присутствии их матерей. Рынка убеждена, что якобы имеет на это право.

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Напомним, 25 декабря в 05.27 (мск) самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Жертвами катастрофы стали 92 человека.