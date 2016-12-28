Йоханссон обошла Эванса в списке самых кассовых актеров

Вашингтон, 28 декабря. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон заняла первую строчку рейтинга самых «кассовых» актеров 2016 года по версии журнала Forbes.

Финансовый успех Скарлетт Йоханссон принесла лента «Первый мститель: Противостояние», собравшая $1,2 млрд с проката, позволив ей возглавить список Forbes самых кассовых актеров. На второй строчке чарта аналитического издания Forbes Крис Эванс и Роберт Дауни-младший — коллеги Йоханссон по съемочной площадке. «Выстрелившая» звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби добралась до четвертой позиции и суммой в $1,1 млрд. Замыкает пятерку самых «кассовых» актеров Эми Адамс с заработком в $1,04 млрд.