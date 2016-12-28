«Зенит» проигрывает борьбу московскому «Динамо» за молодого защитника Зуйкова

Санкт-Петербург, 28 декабря. По информации, имеющейся у ФАН, петербургский «Зенит» не может договориться с астраханским «Волгарем» о трансфере крайнего защитника Сергея Зуйкова.

Изначально клубы оговаривали трансферную стоимость в районе 5 млн рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи 23-летнего футболиста 15 млн сразу, а также включить в договор ряд бонусов. По ним, по словам источника, доход «Волгаря» от перехода Зуйкова в «Зенит» составит порядка 25 млн рублей.

Стоит также отметить, что конкуренцию сине-бело-голубым в споре за игрока составляет московское «Динамо». Сообщается, что сам футболист больше склоняется к переходу именно в московский клуб.

Ранее ФАН сообщал об интересе «Зенита» к футболисту. Предполагалось, что футболист отправится с основным составом команды на первые два сбора на просмотр, после чего будет принято решение о том, будет ли с ним подписан контракт. Однако сейчас «Зенит» намерен выкупить права на футболиста и при необходимости отпустить его в аренду в один из клубов премьер-лиги.