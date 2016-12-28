Захарченко: Донбасс ждет, что «Минск» перестанет быть для Киева «шилом в одном месте»

Донецк, 28 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил надежду, что в 2017 году «Минск» выведет диалог с Киевом на качественно новый уровень.

Захарченко констатировал, что «Минск» необходим.

«Наблюдается явное нежелание Киева придерживаться его: за весь 2016 год мы ничего не решили, кроме разведения подразделений, — заметил глава ДНР. — Для Украины «Минск» — это как шило в одном месте, он неудобен и неприятен».

Он отметил, что ДНР намерена добиться прекращения огня в Донбассе и перейти на другой уровень общения с Киевом.

«Надеюсь, что «Минск» в 2017 году немного ситуацию изменит», — подчеркнул он.

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