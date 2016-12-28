Роснано ответила на претензии Генпрокуратуры РФ

Москва, 28 декабря. Госкорпорация Роснано пока не получала представлений от Генпрокуратуры России по несвоевременной оплате госзакупок.

«К нам в компанию представление от Генпрокуратуры пока не поступало. Как только оно поступит, мы будем готовы его прокомментировать», — пояснили в пресс-службе компании.

Представитель Роснано отметил, что задержка сроков — это рядовая ситуация в деловом мире, которая время от времени случается по техническим или иным причинам, однако на данный момент ни один из контрагентов предприятия не предъявлял никаких претензий, связанных со сроками оплаты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России провела проверку в Роснано, по итогам которой сделала представление главе правления госкорпорации. По информации ведомства, компания имеет задолженность по зарплате перед сотрудниками, а также долги по налогам и сборам, которые стали следствием нарушения сроков оплаты при госзакупках.

