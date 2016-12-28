Суд Киева рассмотрит дело главы ЛНР Плотницкого в январе

Киев, 28 декабря. Подольский районный суд города Киева перенес на середину января 2017 года рассмотрение уголовного дела, которое было возбуждено в отношении главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого.

Согласно предварительной информации, данное решение принято в связи с болезнью адвоката главы ЛНР. Напомним, Киев обвиняет Плотницкого в «похищении людей» и «террористической деятельности».

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий раскритиковал высказывания секретаря СНБО Украины Александра Турчинова об обстановке в Донбассе.

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