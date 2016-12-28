Триста кубанцев пополнили воинские части ЮВО

Краснодар, 28 декабря. В Краснодарском крае закончилась осенняя призывная компания, по ее результатам более семи тысяч новобранцев отправились в Южный, Центральный и Западный военные округа.

Более половины новобранцев будет служить в Сухопутных войсках ВС РФ. Триста молодых казаков впервые примерят форму в Южном военном округе, еще 500 кубанцев освоят искусство десантирования в ВДВ и 200 призывников отправятся на Военно-морской флот. Более тысячи бойцов молодого пополнения имеют высшее образование, из них четыре человека отправятся служить в научные роты в Самаре и Петербурге. Почти две тысячи недавних призывников решили поступить в высшие учебные заведения министерства обороны России.