Минск объяснил свое стремление укрепить отношения с Вашингтоном

Минск, 28 декабря. Укрепление отношений Белоруссии и США будет содействовать решению сложных вопросов международных отношений, заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

В Минске обратили внимание, что Белоруссия выступает «донором международной безопасности». С ее помощью разрешаются многосторонние конфликты, заметили в МИД страны.

«Высказываем искреннюю надежду, что начатый процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и США будет не только содействовать развитию сотрудничества между нашими двумя странами и решению сложных вопросов двухсторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Белоруссия присоединилась к трауру по жертвам авиакатастрофы Ту-154 в Сочи в знак солидарности и скорби.