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Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией
Весь мир

Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией

Сегодня 17:08
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Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией

Вашингтон, 28 декабря. Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж считает, что попытки ряда американских конгрессменов не дать новой администрации возможность восстановления отношений с Российской Федерацией могут создать угрозы для нацбезопасности государства. По данным агентства Sputnik, Пейдж написал это в письме, которое адресовал главе комитета по вооруженным силам сената США Джону Маккейну.

«Любые попытки членов Конгресса сейчас заблокировать потенциальные новые подходы к России могут создать риск национальной безопасности США и бесчисленным  жизням военнослужащих», — отметил советник.

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Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Барака Обамы готовится объявить санкции и ответные меры за якобы вмешательство России в избирательный процесс в 2016 году.

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Тимур Румянцев
#россия #сша
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