Осторожно, злая собака: как Трампу придется расхлебывать наследие Обамы

Пока еще официально не вступивший в должность президента США Дональд Трамп обвинил уходящего со своего поста Барака Обаму в том, что тот не обеспечивает «гладкую» передачу власти, вместо это создавая бесконечные препятствия. Федеральное агентство новостей попросило эксперта оценить тяжесть оставляемого Обамой наследства.

Как заявил Трамп, он старается не обращать внимания на разного рода подстрекательские заявления Обамы. И акцентировал внимание американцев на том, что Барак вообще-то собирался помогать ему в передаче власти, а вместо этого занимается вредительством. Как сообщил член переходной команды Трампа Ньют Гингрич, после вступления в должность Трамп отменит большую часть указов Обамы.

«Обама действительно с большим трудом передает дела: строит всякие козни, принимает законы и целый ряд указов, стараясь успеть до инаугурации. Вспомним, что он хочет ввести новые санкции в отношении России по Сирии. Трамп уже заявил, что придется отменять 70% всех указов и законов, которые принял Обама в последнее время. Старая администрация США ставит перед новой непростую задачу: отменить-то всегда можно, но объяснить эту отмену как-то нужно, придется оправдываться, проводить голосование в конгрессе. Обама пытается разрушить все, нагородить забор, через который Трампу придется перелезать. Любое действие нового президента будет сейчас рассматриваться под микроскопом. Гражданское общество и политическая элита в США расколоты, там достаточно много последователей Хиллари Клинтон. А наговорил Трамп много: и относительно Путина, и относительно отмены санкций, и про создание общей коалиции по Сирии, и про решение вопроса Украины. Поэтому все находятся в ожидании», — комментирует директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что команда уходящего президента пытается подложить свинью будущей администрации Трампа и осложнить ведение дел на международной арене. Тот же закон о расходах на оборону США в 2017 году, поспешно принятый Обамой, навязывает новой власти антироссийскую линию.

«Обама взбешен итогами голосования, итогами выборов, он как злая собака сейчас. Все, что он задумывал, провалилось. Дошло до того, что сейчас даже собирают подписи за то, чтобы лишить его Нобелевской премии мира за 2009 год. Очевидно, что после Обамы тяжелее всего Трампу придется с Россией: на протяжении последних восьми лет его правления отношения с Кремлем зашли в тупик. Пусть торговый оборот между нашими странами всегда был небольшой, но за это время были сверстаны все программы взаимодействия по здравоохранению, образованию, химической и тяжелой промышленности, в рамках совета Россия-НАТО. Осталось небольшое взаимодействие по ракетным двигателям и по развитию космоса, в том числе и орбитальная станция, которую мы вместе эксплуатируем. Процессы в Израиле и на Ближнем Востоке тоже достаточно серьезны, но отношения с крупными политическими игроками вроде России остаются главным вопросом на повестке дня. Русофобия в США достигла апогея», — продолжает эксперт ФАН.

Финальный аккорд уходящей команды Обамы — инаугурация Трампа. Спецслужбы США и полиция обеспокоены возможностью беспорядков, которые могут затеять недовольные итогами выборов американцы.