Российские дизайнеры подсказали лучшие украшения для новогодней елки

Москва, 28 декабря. Ведущие российские дизайнеры и стилисты поделились своими соображениями по поводу лучших украшений и игрушек для новогодней елки.

«Совет простой: наряжайте елку в красные цвета и довершите ансамбль красной звездой на макушке. Год был такой сложный, високосный, его надо правильно проводить и зайти в Новый год с праздничными ощущениями. Красный цвет как раз это символизирует, к тому же символ 2017-го — огненный петух», — цитирует газета «Известия» модельера Дениса Симачева.

Дизайнер Катя Добрякова предпочла бы вместо покупки новых вещей поискать елочные игрушки, которые приобретали бабушки и дедушки или родители. А если такой возможности нет, эксперт рекомендует найти «одежду» для елки на вернисаже или интернет-барахолках. А дизайнер Игорь Гуляев, украшавший елку для праздника в Санкт-Петербурге, предложил вместо звезды поместить на вершину новогоднего дерева петуха.