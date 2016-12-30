Забавные шуточные поздравления с Новым 2017 годом Петуха

Итак, 2016 год становится историей, а его сменщик — 2017-й — уже почти на пороге.

Если верить Восточному календарю, то наступающий Новый 2017 год будет годом Красного огненного петуха. Хотя Новый год по Восточному календарю начнется только в конце января, это никого не смущает: у нас в России, да и в странах Восточной Европы принято чествовать тотем наступающего года уже в новогоднюю ночь. Тут и угощение, которое понравится имениннику, и наряды нужных цветов, и убранство дома и стола, и другие хитрости, которые помогут подманить удачу и потрафить амбициозному, самолюбивому, но очень компанейскому и умеющему притягивать удачу и деньги Красному огненному петуху.

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Ну и, конечно, до наступления Нового года нужно успеть поздравить родных и близких, друзей и коллег, приятелей и, конечно, «френдов» в социальных сетях.

Впрочем, если вы, увлекшись нарезкой ингредиентов для неизбежного тазика оливье, не успеете 31 декабря поздравить всех, кого хотели, — не беда: можно довершить начатое и 1 января 2017 года, никто на вас не обидится.

Кстати, вы помните, как наши родители или дедушки-бабушки писали десятки новогодних поздравительных открыток от руки, а потом носили их на почту? Так вот, прогресс не стоит на месте, и теперь почти никто уже так не делает: к услугам современных «ленивых» поздравляльщиков электронная почта, соцсети и функция SMS в смартфонах.

Федеральное агентство новостей уверено в креативности и поэтических талантах наших читателей, которые без сомнения могут завернуть такие эффектные новогодние поздравления, что Пушкин — не Пушкин, но уж Улюкаев точно обзавидуется.

Но на всякий случай предлагаем пару-тройку вариантов готовых забавных новогодних поздравлений с наступающим Годом петуха. Но помните, придуманное самостоятельно всё-так ценится выше. С Новым годом вас, дорогие читатели!

Провожаем 2016 год Обезьяны — встречаем Новый 2017 год Петуха

***

Год Петуха уж на пороге!

Желаем вам не знать тревоги!

Здоровье пусть стабильным будет,

А хворь дорогу к вам забудут!

Пусть все мечты осуществятся,

Идеи новые родятся!

Достатка, благ на целый год!

Откройте дверь — Петух идет!

***

Желаю вам в год Петуха,

Чтоб ваша жизнь была легка,

Чтоб денег он принес мешок,

Чтоб разорвался кошелек!

Здоровья будет пусть вагон,

Моментов ярких миллион,

Чудесных дней, большой удачи,

Объятий нежных, чувств горячих.

Улыбок много, смеха, шуток,

Добра в любое время суток,

Моря любви и крепкой дружбы —

Пусть дарит всё, что только нужно!

***

Простись без сожаленья с Обезьянкой —

Не одарила ни едой, ни пьянкой,

Ни счастьем и ни радостью особой,

Ни шмотками изысканных фасонов.

И обрати свой взор на Петуха,

С мечтой о яйцах, студне, потрохах,

Пуховиках, перинах и подушках,

И комплиментах, сделанных кукушкой…

Забавные новогодние поздравления с Годом петуха — 2017

***

В амурных делах Петух у нас спец,

Немало куриных разбил он сердец…

Ну, что тут сказать, такова его роль —

В курятнике он, безусловно, король!

А коль ты не шейх, не эмир, не султан,

То жизнью попроще удел тебе дан —

И рядом с тобою должна, старина,

Из множества женщин быть только одна!

Хочу пожелать тебе в год Петуха

Пусть будет твой плуг далеко не соха,

Любви разгадай бесконечной пароль,

Чтоб ты для любимой был шейх и король.

***

Пусть Петух не обижает,

Клювом крепким не клюет.

Пусть лишь только обожает

И достаток раздает.

Пусть крылом своим могучим

Все проблемы вмиг смахнет

И удачу он и счастье

В Новый год вам принесет.

***

Остренькие шпоры, красный гребешок,

Мчит хозяин года — бравый Петушок!

Так давай по полной, да на посошок,

Чтоб принес с собою денег он мешок.

Крепкое здоровье всем чтоб даровал,

Беды и несчастье, как пшено, склевал,

Звонкого чтоб счастья горы наковал

И сразил врагов всех, чтобы наповал!

Короткие стихотворные поздравления для SMC-сообщений и статусов в соцсетях

***

Денег столько вам желаю, чтобы курам не клевать,

Чтоб пуховая перина и удобная кровать,

Чтоб проблемы и невзгоды не совали к вам свой нос

И чтоб яйца золотые целый год Петух вам нес!

***

Пусть вам подарит год Петух

Такой, чтоб прям и ах! и ух!

Чтоб все невзгоды — в пух и прах!

И к счастью чтоб — на всех парах!

***

С той ноги всегда вставать,

Круглый год чтоб пировать,

Пусть Петух даст столько денег,

Чтобы курам не склевать!

***

Чувствовать себя весь год

Как владыка мира, вот,

Чтобы крикнуть Петуху:

«Кукареку! Царствуй, лежа на боку!»

***

Чтоб Петух не клюнул в лоб,

А весь год был добрым чтоб,

Чтоб любил и баловал,

И деньжата раздавал!

***

Шикарненьких обновочек,

В рай на земле путевочек,

В год Петуха исподтишка

Поймать за хвостик Петушка!

***

За громкий крик: «Кукареку!»

Тебе, Петух, мерси боку!

Всю нечисть сходу прогони,

Чтоб круглый год лишь в счастье дни!

***

Пусть года властелин Петух

Настрой поднимет вам и дух,

Мечты все ваши воплотит

И год весь в сказку превратит!