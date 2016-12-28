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Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса
Новороссия

Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса

Сегодня 16:50
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Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса

Донецк, 28 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что киевские силовики должны покинуть оккупированную часть Донецкой области, которая по итогам референдума является территорией республики.

Часть бывшей Донецкой области занята ВСУ, заявил глава ДНР Александр Захарченко. Он отметил, что по результатам народного референдума эта территория является частью ДНР. «Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет – время покажет», — подчеркнул Захарченко. Глава республики также добавил, что если попытки освободить Донецкую область мирным путем не увенчаются успехом, «тогда будем решать вопрос, как сможем».

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Ирина Селезнева
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