Севастополь отказался от курортного сбора

Севастополь, 28 декабря. Севастополь пока не будет участвовать в эксперименте по взиманию с туристов курортного сбора. Об этом журналистам в среду рассказал временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников.

При этом политик уверен в том, что данное решение не вызовет никаких затруднений при взимании сбора на территории Крыма.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что курортный сбор вводится в целях развития российских санаториев и курортов.

Читайте по теме: Названы первые регионы России, где введут курортный сбор