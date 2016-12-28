Пять уголовных дел возбуждено на Урале на производителей суррогатного алкоголя

Екатеринбург, 28 декабря. Полиция на Урале стала еще чаще проводить рейды против производителей суррогатного алкоголя после массовой гибели людей от отравления «Боярышником» в Иркутске.

«Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила на улицах Октябрьской, Балакинской, Горошникова, Фрунзе, Дзержинского, Садовой, Константина Пылаева и на Октябрьском проспекте», — рассказал спикер ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

За две с половиной недели возбуждено пять уголовных дел. Четыре — по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а одно — по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок», сообщает «URA.RU». За 19 дней декабря полицейские изъяли 10140 литров спиртосодержащей продукции. Подделка была разлита в 250 тысяч так называемых «фунфыриков» и в 12000 бутылок с этикетками различных наименований напитков. Также изъято 7920 литров спирта.