Пятеро участников ячейки ИГ приговорены к казни в Иордании

Амман, 28 декабря. Пять человек приговорены к казни через повешение за связь с боевиками «Исламского государства» (ИГ) по решению суда в Иордании. По данным государственного агентства Petra, в марте обвиняемых задержали во время рейда в городе Ирбид на севере Королевства. Тогда, офицер иорданской полиции стал жертвой столкновения.

Боевики были признаны виновным в пропаганде экстремистской идеологии, изготовлении и хранении взрывчатых веществ, планировании терактов и террористических атаках, повлекших за собой гибель человека. Тюремные сроки от трех до 15 лет с каторжными работами получили еще 15 человек, проходившие по делу ирбидской ячейки.

Ранее Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Иордании, с рекомендацией быть предельно осторожными.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.