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Четырех боевиков разыскивают за убийство полицейских в Махачкале
Общество

Четырех боевиков разыскивают за убийство полицейских в Махачкале

Сегодня 16:45
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Четырех боевиков разыскивают за убийство полицейских в Махачкале

Махачкала, 28 декабря. Полицейские разыскивают четырех боевиков «хасавюртовской бандгруппы», подозреваемых в причастности к убийству правоохранителей в Махачкале.

В ночь на воскресенье бандиты обстреляли пост ППС после попытки стражей порядка остановить подозрительный автомобиль. В результате ранения получили трое правоохранителей, двоих из них спасти не удалось.

«За совершение данного преступления разыскиваются действующие члены диверсионно-террористической группы хасавюртовская. Достоверно установлено, что к совершению посягательства причастны Магомед Султанов, 1989 года рождения – лидер бандгруппы и Шамиль Магомедов, 1991 года рождения»,  — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, также проверяется причастность к убийству Руслана Абуева 1975 года рождения и Абаса Хубаева 1991 года рождения.

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Ксения Тасманова
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