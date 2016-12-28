Четырех боевиков разыскивают за убийство полицейских в Махачкале

Махачкала, 28 декабря. Полицейские разыскивают четырех боевиков «хасавюртовской бандгруппы», подозреваемых в причастности к убийству правоохранителей в Махачкале.

В ночь на воскресенье бандиты обстреляли пост ППС после попытки стражей порядка остановить подозрительный автомобиль. В результате ранения получили трое правоохранителей, двоих из них спасти не удалось.

«За совершение данного преступления разыскиваются действующие члены диверсионно-террористической группы хасавюртовская. Достоверно установлено, что к совершению посягательства причастны Магомед Султанов, 1989 года рождения – лидер бандгруппы и Шамиль Магомедов, 1991 года рождения», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, также проверяется причастность к убийству Руслана Абуева 1975 года рождения и Абаса Хубаева 1991 года рождения.

Читайте также: Раненные в Махачкале полицейские скончались.