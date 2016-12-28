Тайсон и Луческу могут воссоединиться в «Зените»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» надеется переманить бразильского игрока Тайсона Барселлоса Фреда, который в настоящее время выступает за «Шахтер» (Донецк). Согласно предварительной информации, тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу лично хочет видеть Тайсона в составе команды.

Впрочем, сам Тайсон, по некоторым данным, больше склоняется к тому, чтобы перейти в неназванный китайский клуб, который предлагает за бразильца 20 млн евро.



Как сообщает «Свободная пресса», «Зенит» также проявляет интерес к голкиперу «Анжи» (Махачкала) Александру Беленову, полузащитнику турецкого «Коньяспора» (Конья) Омеру Али Шахинеру и защитнику бразильского «Сан-Паулу» Родриго Кайо.