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Глава парламента Крыма придумал, как назвать Керченский мост
Россия

Глава парламента Крыма придумал, как назвать Керченский мост

Сегодня 16:45
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Глава парламента Крыма придумал, как назвать Керченский мост

Симферополь, 28 декабря. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил назвать мост, соединяющий республику с материковой частью России, «Путь домой».

Константинов предложил свой вариант моста через Керченский пролив.

«Я пофантазирую, моя версия названия моста «Путь домой», — обратил он внимание.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что название для моста следует выбрать после соответствующего голосования в Интернете.

Ранее в пресс-службе министерства транспорта России констатировали, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив остаются неизменными.

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Катерина Тимошенская
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