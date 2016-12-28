Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

Новороссия, 28 декабря. По данным разведки ЛНР, украинская армия размещает тяжелую технику на территории объектов социального назначения. Эдуард Басурин сообщил о значительном росте количества обстрелов ДНР со стороны киевских силовиков. Ясиноватая оказалась под массированным минометным огнем ВСУ.

Обстановка в ДНР серьезно обострилась

Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики, обнародовал данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за сутки: силовики почти 550 раз обстреляли прифронтовые зоны ДНР, что в пять раз чаще, чем в предыдущие сутки.

Украинские подразделения 533 раза нарушили режим прекращения огня. В ходе обстрелов силовики использовали запрещенные условиями минских договоренностей крупнокалиберные минометы. За сутки ими было выпущено 103 мины калибрами 82 и 120 мм, также был выпущен 371 боеприпас из различных видов гранатометов. Кроме того, подразделения ВСУ вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Как сообщает заместитель командующего, киевские силовики провели обстрелы Ясиноватой и села Красный Партизан на ее окраине, поселков в окрестностях Горловки и Донецка. Под ударами ВСУ также оказались южные села Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка и Григоровка Новоазовского и Тельмановского районов.

Напомним, ранее представители силовых ведомств ДНР заявили о 130 минах, выпущенных украинскими силовиками накануне вечером и ночью по окраинам Дебальцево, Донецка, а также южной части республики.

ВСУ разместили танки на территории больницы

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко, украинская армия продолжает перебрасывать военную технику на свои позиции в зоне АТО в Донбассе, тем самым нарушая условия минских соглашений.

При этом украинская сторона зачастую использует объекты социального назначения для размещения техники, вооружений и подразделений военнослужащих, подчеркнул представитель штаба народной милиции республики. Разведка ЛНР зафиксировала расположение четырех танков, двух САУ и пяти единиц автомобильной техники на территории больницы на восточной окраине населенного пункта Попасная.

По словам Андрея Марочко, использование живого щита украинской армией отмечается все чаще. Данный прием уже стал для них нормой. Таким образом, ВСУ совершают преступление против собственных граждан, а также нарушают международные права человека, резюмировал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в ведомстве предоставили данные о том, что за минувшие сутки военнослужащие ВСУ семь раз нарушили установленный режим перемирия, проведя обстрелы позиций Народной милиции вблизи Калиновки, Славяносербска и памятника князю Игорю.

Минометный дождь в Ясиноватой

По информации источника в силовых ведомствах Донецкой народной республики, военнослужащие ВСУ выпустили более 20 мин по территории промышленной зоны на окраине Ясиноватой и селу Саханка.

Киевские силовики открыли огонь по промзоне под Ясиноватой около 10.00. Обстрел велся из тяжелых минометов калибра 120 мм. Населенный пункт Саханка Новоазовского района в южной части ДНР оказался под обстрелом со стороны подразделений ВСУ примерно в то же время. Здесь силовики также открыли огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм, рассказал военный источник.

Кроме того, в ходе обстрелов, помимо крупнокалиберных минометов, украинские военнослужащие применили вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Данные о возможных жертвах и разрушения пока выясняются.

ВСУ провоцируют народную милицию на ответные обстрелы

Согласно данным представителя штаба Народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, снайперы украинской армии провели обстрел опорных пунктов подразделений республиканских сил вблизи Новоалександровки.

По словам Андрея Марочко, работа украинских снайперов активизировалась сразу на нескольких направлениях. Снайперская группа, в частности, была отмечена недалеко от населенного пункта Новоалександровка. С направления их позиций был открыт снайперский огонь по опорным пунктам подразделений Народной милиции ЛНР.

Однако, как подчеркнул представитель оборонного ведомства республики, республиканские силы не реагируют на намеренные провокации и продолжают придерживаться установленного режима прекращения огня. Что касается украинской стороны, то она в очередной раз демонстрирует свое нежелание урегулировать военный конфликт в Донбассе мирным путем, резюмировал Андрей Марочко.