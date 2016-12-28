Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154

Москва, 28 декабря. Глава государства Владимир Путин после крушения Ту-154 изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что праздничный прием в Кремле по случаю Нового года будет носить рабочий характер в связи с авиакатастрофой Ту-154 25 декабря. «Мы только что с коллегами в Совете безопасности обсудили, что мы сделали в этом году и что нам предстоит сделать», — добавил президент. По словам главы государства, этот год был напряженным и довольно успешным.

«И только что в составе Совета безопасности мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год», — прокомментировал Путин итоги года, отметив, что важным для российский экономики параметром является цена на нефть. Как сообщало агентство Ura.ru, обломки Ту-154 в Черном море спасатели продолжат искать и в новогоднюю ночь.