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Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154
Общество

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154

Сегодня 16:29
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Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154

Москва, 28 декабря. Глава государства Владимир Путин после крушения Ту-154 изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что праздничный прием в Кремле по случаю Нового года будет носить рабочий характер в связи с авиакатастрофой Ту-154 25 декабря. «Мы только что с коллегами в Совете безопасности обсудили, что мы сделали в этом году и что нам предстоит сделать»,  — добавил президент. По словам главы государства, этот год был напряженным и довольно успешным.

«И только что в составе Совета безопасности мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год», — прокомментировал Путин итоги года, отметив, что важным для российский экономики параметром является цена на нефть. Как сообщало агентство Ura.ru, обломки Ту-154 в Черном море спасатели продолжат искать и в новогоднюю ночь.

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Ирина Селезнева
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