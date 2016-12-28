Шойгу объявил сроки первых выплат семьям жертв крушения в Сочи

Москва, 28 декабря. Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о начале выплат семьям погибших при крушении самолета над Черным морем.

На заседании Общественного совета при министерстве обороны России Сергей Шойгу сообщил, что уже сегодня семьи погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи получат первые выплаты. Министр отметил, что сейчас самое главное дать возможность родным и близким погибших почувствовать поддержку. Это горе не должно остаться только их бедой — это трагедия для всей страны, заключил Сергей Шойгу.

Самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря, на борту находились 92 человека. Во время катастрофы никто не выжил.