Первое испытание для Трампа: Китай угрожает лидерству США вслед за Россией

Новая авианосная ударная группа Китая вошла в Южно-Китайское море, место назначения неизвестно. В понедельник вечером судно «Ляонин» и пять военных кораблей проследовали по 150-километровому проливу между Тайванем и Филиппинами. Перевод материала China and Russia run the board портала American Thinker представляет Федеральное агентство новостей.

Была ли это боевая группа на обычном патрулировании? На тренировочном занятии? Может быть, демонстрировала флаг? Или это станет развертыванием китайских войск, самолетов, ракет и оборудования на трех новых укрепленных искусственных островах, которые Китай уже построил в международных водах Южно-Китайского моря?

Этому стратегическому водоему, похоже, суждено стать полигоном для Китая, который сейчас решает вопрос, становиться ли ему частью существующего мирового порядка или нет. Судя по всему, Пекин сильно сомневается. Действия Китая в Южно-Китайском море — самый большой показатель. В июле постоянно действующий третейский суд вынес решение, согласно которому строительство Китаем искусственных островов на необитаемой мели и скалах в Южно-Китайском море нарушает международное право.

Пекин все еще игнорирует постановление и продолжает строительство.

Центр стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета как раз перед Рождеством обнародовал информацию о том, что три искусственных острова Китая имеют оборонительные укрепления, взлетно-посадочные полосы и казармы. Один имеет глубокую гавань размером с Перл-Харбор.

Туда ли направляется «Ляонин»?

Китай сейчас явно перешел границы так называемой линии девяти пунктиров, а также линии 56-летней круговой обороны США в Восточной Азии. Краткосрочный вопрос заключается в том, пытается ли Китай, как Россия в Сирии, вырваться вперед, прежде чем Дональд Трамп вступит в должность 20 января. Это мы скоро узнаем.

А вот и долгосрочный вопрос. Если Китай заселит три укрепленных острова в Южно-Китайском море (и особенно если объявит их опознавательной зоной ПВО), он разрушит баланс сил, который существовал в Восточной Азии с конца Второй мировой войны. Страна также представит новой администрации Трампа первый серьезный внешнеполитический кризис.

Тем временем, на другом конце «мирового острова» русские взяли под контроль восточное Средиземноморье. А российская авианосная ударная группа по-прежнему находится у берегов Сирии.

А теперь самый трудный вопрос. Где же находятся американские авианосцы? Где крупные боевые корабли военно-морского флота США? Что-то их нигде не видно.

По экспертным данным, девять групп тяжелых авианосцев ВМС США стоят в родных портах — за исключением одного, который возвращается в Норфолк из Персидского залива. Он в середине Атлантики.

Другими словами, администрация Обамы вывела ВМС США из мирового океана. Никто не следит за порядком.

В декабре прошлого года Китай признал, что строит второй авианосец. Сейчас, по слухам, он начинает строительство третьего. В редакционной статье Global Times (ведущей англоязычной газеты, контролируемой Пекином) предсказывалось, что Китай скоро будет иметь права морского базирования в Южной Америке.

Интересные времена. По крайней мере, скоро уйдет Обама, который, вернув ВМС США на материк, положил конец передовому базированию. Он и госсекретарь Керри успешно сместили Соединенные Штаты с позиции единственной мировой сверхдержавы. Это была их цель, и они ее достигли.

А сейчас? Кто знает? Может быть, следующий американский президент будет готов стать лидером свободного мира. За ответом на этот вопрос будет наблюдать вся мировая общественность.