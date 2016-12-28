Путин произнес в Кремле тост за Россию

Москва, 28 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никто не сможет создать России таких проблем, с которыми страна не смогла бы справиться. Об этом президент заявил в ходе традиционного приема в Кремле в честь Нового года.

«Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно. И, конечно, это результат всего нашего народа», — сказал Путин.

В заключение президент произнес тост за Россию, за российский народ и пожелал успехов в следующем году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет отдыхать все девять дней новогодних каникул, поскольку так или иначе он будет работать.