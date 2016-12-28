Стали известны новые подробности операции по подъему обломков Ту-154

Москва, 28 декабря. Стали известны некоторые подробности поисковой операции, которая проходит в эти минуты на месте крушения самолета Минобороны России Ту-154.

В настоящее время сотрудник Росавиации спускается под воду вместе с водолазами, чтобы показать, какие конкретно фрагменты относятся к разбившемуся самолету. Можно с уверенность сказать, что к потерпевшему крушение Ту-154 имеют отношение поднятые со дна часть обшивки, бортовые самописцы, хвостовая часть фюзеляжа и крыло, рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией

Ранее СМИ сообщали о 18 телах, найденных на месте крушения самолета, однако официально эта информация не подтверждается.