Сирия: 2,7 тыс. объектов ИГИЛ уничтожены с начала наступления на Аль-Баб

Аль-Баб (Сирия), 28 декабря. С начала операции «Щит Евфрата», которая проводится на севере Сирийской Арабской Республики с целью уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) прошло 127 дней.

За это время только в сирийском Аль-Бабе было уничтожено 2,7 тыс. объектов экстремистов ИГИЛ, а также ликвидировано почти 400 боевиков, в том числе и главари террористов. Также в ходе военной операции от ИГИЛ удалось очистить территорию площадью примерно две тысячи квадратных километров.

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