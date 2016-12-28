Самый длинный эскалатор в мире запустили в московском метро

Москва, 28 декабря. На станции московского метрополитена «Парк Победы» появился самый длинный эскалатор в мире — его длина составляет 130 метров. Находится он на глубине 68 метров. Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, эскалатор был запущен в эксплуатацию, и может быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса. По его словам, на втором выходе с «Парка Победы» также предусмотрено строительство эскалатора, сообщает издание РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. Кроме того, сегодня по кольцевой линии метро начал курсировать новогодний поезд.