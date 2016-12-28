Кремль рассекретил главные темы совещания Путина с Совбезом РФ

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал о заключительном совещании Путина с Совбезом РФ. Он отметил, что присутствующие обсудили социально-экономическую ситуацию в России, а также процесс урегулирования ситуации в Сирии.

«Ожидается, что это заключительное совещание в таком формате в уходящем году, поэтому президент поздравил постоянных членов Совбеза с наступающим Новым годом и поблагодарил их за напряженную работу», — отметил Песков.

Ранее Песков рассказал, что Путин планирует провести часть новогодних каникул в бассейне и с клюшкой.