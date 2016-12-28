Украинцы назвали конфликт в Донбассе главной проблемой страны

Киев, 28 декабря. 75% украинцев в ходе соцопроса назвали главной проблемой страны необходимость урегулирования конфликта в Донбассе, 56% считают, что нужно снизить тарифы ЖКХ, 48% опрошенных отмечают проблемы экономики.

Большинство жителей Украины (75%) видят главной проблемой страны необходимость урегулирования конфликта в Донбассе, 46% респондентов считают, что нужно бороться с коррупцией, 42% украинцев отмечают проблему с низкой заработной платой и пенсией. Треть респондентов соцопроса не смогли назвать ни одного главного политического события на Украине за год, при этом на мировом уровне 37% опрошенных отметили важным избрание Дональда Трампа, 11,5% — операцию ВКС РФ в САР. Как ранее сообщала Газета.Ru, Минфин Украины получил очередной транш от ЕС на сумму 55 млн евро.