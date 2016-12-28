Актриса Карла Ортис обвинила западные СМИ в фейковых репортажах из Сирии

Москва, 28 декабря. Боливийская актриса Карла Ортис, побывавшая в районах боестолкновений в Сирии, заявила, что не увидела там ни одного западного журналиста.

Актриса снимала в Сирии документальный фильм о войне. Ортис посещала горячие точки этой страны с марта этого года.

«Я много раз была в Сирии и никогда не видела на местах кровопролития ни единого сотрудника западных СМИ», — обратила она внимание.

Она добавила, что встречала в Алеппо только сотрудников Russia Today. Однако актриса заметила, что репортажи выходили и у западных СМИ.

«Я вот была в перестрелке и могу рассказать об этом, — рассказала она. — А они откуда берут свои репортажи?»

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