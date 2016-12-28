СБ ООН пытаются обмануть: Мураховский о химическом оружии и санкциях против Сирии

Предлагая санкционную резолюцию по Сирии, Франция и Великобритания хотят навязать Совбезу ООН политические выводы из объективных фактов, считает аналитик Виктор Мураховский.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовленный Францией и Великобританией проект резолюции Совбеза ООН по химическому оружию в Сирии является неприемлемым. Фактически, продолжает он, в документе речь идет не столько о химическом оружии, сколько о санкциях в отношении правительства Башара Асада. Санкционные меры предлагается ввести на уровне ООН против целого ряда сирийских граждан и компаний. Наконец, присутствует в текст документа и запрет на поставку в Сирию боевых вертолетов, так как они якобы используются для осуществления химических атак.

Россия, напоминает Сергей Рябков, уже предложила данной резолюции гораздо более продуманную альтернативу. «Россия в уходящем году выдвинула предложение о разработке специальной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Надо идти по этому пути, а не пытаться, как это делают коллеги из Великобритании и Франции, использовать ситуацию для наращивания политического нажима на Дамаск. Потому что никаких других целей у этой затеи мы не видим», — заявил он.

Химическое оружие и его нелегальное использования на фронтах гражданской войны — тема, всплывавшая на поверхность в связи с сирийским вопросом уже не раз и не два. Чем закончатся прения в ООН на этот раз? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Виктору Мураховскому, военному аналитику, члену Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, эксперту Российского совета по международным делам.

«Позиции ООН как таковой сейчас нет. Попытка сформировать эту позицию на основании франко-британского предложения мне кажется бесперспективной. Россия, естественным образом, наложит на такую резолюцию вето, что и не удивительно. Проект этой резолюции опирается на очень вольную интерпретацию данных, полученных специалистами Организации по запрещению химического оружия. В докладах этих специалистов не содержится ни слова о принадлежности обнаруженных в Сирии химических боеприпасов. В докладе экспертов не делается никаких выводов о том, применяли ли химическое оружие правительственные войска Сирии или неправительственные формирования. Выводы о том, что химическое оружие в Сирии применяют войска Асада — домыслы авторов этой резолюции. Отсюда и простая позиция России: официального заключения нет, значит, Франция и Великобритания, продвигая резолюцию по Сирии, пытаются навязать ООН политизированные выводы и не обращают внимание на объективные данные расследования», — отмечает эксперт.

В любом случае, разговоров в ООН о химическом оружии в Сирии будет еще много. Тем не менее никакого «практического выхлопа» не будет. Ни резолюция Франции и Великобритании не пройдет, ни российский проект, считает Мураховский.