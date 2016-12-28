Французская полиция поймала исламиста, готовившего «новогодний» теракт

Париж, 28 декабря. Французская полиция арестовала человека, который подозревается в подготовке теракта в канун Нового года. Еще один человек, который планировал атаковать полицейский участок, арестован в ходе рейда, проведенного Куньо — коммуне, расположенной в Тулузе.

«Задержанный в Куньо известен полиции. Мы полагаем, что он планировал совершить террористическую атаку 31 декабря», — рассказал агентству Reuters источник во французской полиции.

Судебный источник также подтвердил арест двух предполагаемых террористов и заявил, что подозреваемые никак не связаны друг с другом. Напомним, что деятельность полиции во многих европейских странах была усилена после теракта, который произошел незадолго до католического Рождества в Берлине. Жертвами атаки стали 12 человек.

