Стрелки ЗВО провели тренировки по «снайперской дуэли»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Бойцы снайперских подразделений Западного военного округа прошли специальные курсы подготовки по контрснайперской борьбе.

На подготовительном этапе тренировки бойцы прошли специальную психологическую подготовку, инструкторы учили их оттачивать зрительную память, наблюдательность и внимание. После чего снайперы приступили к углубленным курсам скрытного передвижения и маскировки, а также применения специального разведоборудования, средств связи и навигационных комплексов.

На полевых занятиях снайперы тренировались уничтожать профессиональных стрелков противника, отрабатывали навыки скоростной стрельбы, синхронного ведения огня и подавления противника залпами нескольких снайперов.