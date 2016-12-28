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Захарова предложила главному редактору Regnum подать в суд на самого себя
Общество

Захарова предложила главному редактору Regnum подать в суд на самого себя

Сегодня 16:14
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Захарова предложила главному редактору Regnum подать в суд на самого себя

Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что ИА Regnum намерено судиться с ней из-за «клеветы в адрес журналистов агентства». Дипломат предположила, что руководство Regnum запуталось.

«Сегодня мы с удивлением обнаружили информацию о том, что ИА Regnum намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России по защите чести и достоинства, нанесения вреда деловой репутации агентства», — говорится в сообщении Захаровой. Далее на официальном сайте МИД РФ приводится точная формулировка вопроса, адресованного Захаровой в ходе брифинга 27 декабря, и ее ответа.

Захарова не исключает, что руководство агентства создало путаницу. Она отметила, что накануне брифинга МИД получил письмо от главного редактора агентства Модеста Колерова, просившего прокомментировать заявление российского посла в Белоруссии Александра Сурикова и рассуждавшего о том, что формально его издание может считаться соучастником вменяемого его журналистам преступления.

«Исходя из последних заявлений редакции Regnum, может быть, М.А.Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством», — добавила Захарова.

В заключение представитель ведомства заявила, что попытки самопиара на фоне попадания коллег в непростую ситуацию циничны и негативно влияют на репутацию.

Читайте также: ИА Regnum планирует судиться с Захаровой из-за «нацистского словаря».

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Ксения Тасманова
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