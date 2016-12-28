Захарченко дал оценку ситуации на линии фронта в Донбассе: Враг озлоблен

Донецк, 28 декабря. Ситуация вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе характеризуется как напряженная, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Глава ДНР подчеркнул, что его тревожит обстановка вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

«Бои, которые шли под Дебальцево показали, что враг озлоблен, бои шли и на юге. Ситуация напряженная», — обратил внимание лидер Донецкой народной республики.

Ранее разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску в Донбасс дополнительных минометов и гаубиц Д-30 вооруженных сил Украины. Информация о нарушениях со стороны ВСУ была направлена СММ ОБСЕ.