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Советник президента по Интернету готов побороть киберпреступность за пять лет
Технологии

Советник президента по Интернету готов побороть киберпреступность за пять лет

Сегодня 16:09
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Советник президента по Интернету готов побороть киберпреступность за пять лет

Москва, 28 декабря. Современному обществу понадобится около пяти лет для того, чтобы разработать эффективные механизмы по борьбе с киберпреступностью. Так считает советник президента Российской Федерации Герман Клименко.

«Современный прогресс со своими новыми угрозами нас просто провалил в эту нишу», — объяснил он.

Клименко также указал на огромный потенциал России в сфере борьбы с киберугрозами.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщило о том, что несовершеннолетний хакер умудрился взломать базу данных российского визового центра в Соединенных Штатах Америки.

Читайте по теме: Киберугрозы держат банковскую систему России в боевой готовности — Набиуллина

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Василий Съедин
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