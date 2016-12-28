Советник президента по Интернету готов побороть киберпреступность за пять лет

Москва, 28 декабря. Современному обществу понадобится около пяти лет для того, чтобы разработать эффективные механизмы по борьбе с киберпреступностью. Так считает советник президента Российской Федерации Герман Клименко.

«Современный прогресс со своими новыми угрозами нас просто провалил в эту нишу», — объяснил он.

Клименко также указал на огромный потенциал России в сфере борьбы с киберугрозами.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщило о том, что несовершеннолетний хакер умудрился взломать базу данных российского визового центра в Соединенных Штатах Америки.

Читайте по теме: Киберугрозы держат банковскую систему России в боевой готовности — Набиуллина